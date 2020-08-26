«Динамо-Брест» обыграло «Сараево» в квалификации Лиги чемпионов

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов брестское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло боснийский «Сараево». Встреча состоялась в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский». Обслуживала матч киприотская бригада арбитров во главе с Лукасом Сотериу, ассистировали судьи на линиях Хараламбос Георгиу и Никос Эгглезу.

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Михаил Гордейчук, ему ассистировал Роман Юзепчук. На 34-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Андрея Джокановича с передачи Амара Рахмановича. Победу белорусскому клубу принёс гол Абдулайе Диалло, забив с паса Кирилла Печенина. Украинский нападающий «Динамо» Артём Милевский вышел в стартовом составе и провёл на поле 86 минут.