Форвард «Рубина» Макаров: поставил цель — бороться за звание лучшего бомбардира

Форвард «Рубина» Денис Макаров, оформивший дубль в матче с «Уфой» (3:0), прокомментировал победу.
«Вышел при счете 0:0, забили быстрый гол. «Уфа» начала атаковать, и нам стало полегче играть в атаке. Выиграли всю борьбу, почти все подборы подобрали и поймали кураж, забили еще два мяча. При счёте 2:0 «Уфа» уже не знала, что делать, пошли большими силами в атаку, оставляя дыры в обороне. За счет этого смогли забить и третий гол, доигрывали в спокойном состоянии, без тревог, держали игру под контролем.
Джокером себя не чувствую. Выходя на замену, должен играть, доказывать тренеру, болельщикам, что должен выходить с первых минут.
Поставил цель — бороться за звание бомбардира. Считаю, что ничем не хуже, чем другие. Поэтому будем навязывать борьбу всем. Главное – победа команды, а личные достижения на втором плане.
Посвящаю голы жене и родителям. Они мои главные болельщики, главная поддержка», — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».
- 26 августа 2020
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