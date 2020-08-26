Семак: про судейство либо хорошо, либо ничего. Сегодня — ничего

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал комментировал судейские решения в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1).

«Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Барриоса или нет? Про судейство будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня — ничего. Я не понял многих решений. Вильмар спорил с судьей? Значит он был не согласен с решением. Да и не только он», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Зенит», набрав в пяти турах 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 16:00 мск.