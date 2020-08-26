Мурад Мусаев: были удивлены схемой ЦСКА в четыре защитника

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:1).

«Мы хорошо начали первый тайм, стоит отметить отличный момент у Берга. Затем стали играть медленнее, стало меньше движения с нашей стороны в центре поля. Соответственно, инициатива перешла к сопернику. ЦСКА забил гол, можно сказать, что мы частично подарили этот мяч.

Что порадовало? Во втором тайме мы проявили характер, не прогадали с заменой Вильены. Мы взяли мяч под контроль, оказывали давление, нейтрализовали атаки. Забитый гол является следствием того, что происходило на поле. Я рад, что мы смогли забить в таком сложном матче.

ЦСКА — квалифицированная команда, которая не даёт своим противникам много шансов. В концовке стали спешить, подсели в середине поля и позволили ЦСКА создать несколько опасных моментов у наших ворот. Нужно было дальше так же спокойно играть, контролировать мяч и пытаться забить второй мяч.



Мы были удивлены схемой ЦСКА в четыре защитника, так как они долгое время играли в пять. Но есть много других команд, которые играют в четыре защитника, у нас с этим нет никаких проблем.



Что касается замены Газинского, он в перерыве пожаловался на своё состояние, было принято решение его заменить. Мы видели, что на поле с его стороны было недостаточно движения. Это не тот Газинский, которого мы знаем, поэтому на поле вышел Вильена.



Ари, возможно, появится в заявке после паузы на сборные. Сейчас идёт финальный этап его перехода от индивидуальных тренировок к групповым. Я пока что не могу сказать, что он готов играть. Надеемся, что после этой паузы мы сможем рассчитывать на него на поле. Есть шанс, что Кабелла будет в заявке в матче с «Ростовом», но это пока не точно.



Не вижу никакой закономерности в том, что команда пропускает меньше, когда Сорокин играет в паре с Кайо. Каждый матч — это отдельная история. Сорокин — левоногий футболист, ему должно быть комфортно играть с любым напарником", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.