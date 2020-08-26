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Карпин — о голах Хасимото: приятная неожиданность для всех

Карпин — о голах Хасимото: приятная неожиданность для всех
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гол Кэнто Хасимото в матче с «Уралом» (1:0).

«Гол Хасимото — завершение атаки, которого «Ростову» иногда не хватало? Нет, абсолютно. Скажем так, когда подписывали Хасимото, то, что он ещё и будет забивать, думаю, это приятная неожиданность для всех. Пока складывается всё хорошо, он приносит очки команде. Когда у него спрашиваешь, как дела, всегда говорит: «Неплохо, неплохо!». Думаю, неплохо всё.

Понятно, что и Смирнов, и Дима Полоз пока ещё не совсем встроены и не всегда понимают, что в той или иной ситуации нужно от них. Нормальный процесс, нужно время на адаптацию.

Капитанская повязка Ионова? В Уфе Ионов был капитаном. Ерёменко у нас — вице-капитан, им он и хочет остаться. Ротация вратарей? Принимая во внимание график, дали отдохнуть Песьякову в Уфе. Как скоро восстановится Чистяков? Надеемся, к концу сентября подойдёт к составу», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Гол Хасимото принёс победу «Ростову» во втором матче подряд
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