Карпин — о голах Хасимото: приятная неожиданность для всех

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гол Кэнто Хасимото в матче с «Уралом» (1:0).

«Гол Хасимото — завершение атаки, которого «Ростову» иногда не хватало? Нет, абсолютно. Скажем так, когда подписывали Хасимото, то, что он ещё и будет забивать, думаю, это приятная неожиданность для всех. Пока складывается всё хорошо, он приносит очки команде. Когда у него спрашиваешь, как дела, всегда говорит: «Неплохо, неплохо!». Думаю, неплохо всё.



Понятно, что и Смирнов, и Дима Полоз пока ещё не совсем встроены и не всегда понимают, что в той или иной ситуации нужно от них. Нормальный процесс, нужно время на адаптацию.



Капитанская повязка Ионова? В Уфе Ионов был капитаном. Ерёменко у нас — вице-капитан, им он и хочет остаться. Ротация вратарей? Принимая во внимание график, дали отдохнуть Песьякову в Уфе. Как скоро восстановится Чистяков? Надеемся, к концу сентября подойдёт к составу», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.