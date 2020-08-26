Новиков: в матче с «Зенитом» лучшей была вся команда

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу команды в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).
«Хочется поздравить всех с заслуженной победой. Мы проявили характер: в первом тайме показали хорошую игру, во втором качественно оборонялись и вытерпели давление «Зенита».
В прошлом сезоне мы уже играли в три центральных, да и перед сезоном с «Химками» пришлось выйти по такой схеме по ряду причин. В команде собраны ребята высокого уровня. Все умные, смекалистые: им достаточно показать один раз, и они сделают качественно. Никаких проблем с переходом на игру в три центральных не было.
Никогда не ищем оправданий. Если говорим о матче с „Арсеналом“, то после тяжелейшего матча с «Ростовом» у нас было всего два дня. Это мало для хорошего восстановления. Мы не жалуемся, все команды в равных условиях. Но у Тулы было преимущество в один день. Перед «Зенитом» мы пребывали в хорошем цикле: было два дня для восстановления и один тренировочный день. Сегодня ребята показали, что физически готовы хорошо. Ну и не стоит забывать и характере. Наши болельщики сегодня были 12-м игроком. Большое спасибо за поддержку.
Сегодня лучшей была вся команда. Шуньич — опытный игрок, мы на него рассчитываем. Конкуренты по позиции не давали усомниться. Тони самоотверженно тренируется и профессионально относится к делу. Сегодня он вышел с первых минут, и мы ни капли не сомневались в этом решении», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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