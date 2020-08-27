«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) ответил журналисту на вопрос об удалении защитника Дмитрия Скопинцева.

«Как же ты хочешь, чтобы меня оштрафовали. Соглашусь с Сергеем Богдановичем, сегодня лучше ничего не говорить. Единственное, мы в протоколе укажем, что мы не согласны с решением. Мы его оспорим, а компетентные органы вынесут своё решение», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

На 72-й минуте матча Скопинцев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев решил проверить момент на предмет красной карточки. После просмотра повтора момента арбитр показал Скопинцеву прямую красную карточку за грубый подкат. Жёлтой карточкой за споры был наказан Новиков.