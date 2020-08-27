Защитник «Шинника» Кутин: в матче с «Торпедо» бились и за себя, и за тех, кто не сыграл
Защитник ярославского «Шинника» Денис Кутин, забивший два гола в ворота московского «Торпедо» в матче 1/64 финала Кубка России, прокомментировал победу своей команды со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».
«Очень хотели выиграть. В прошлом туре первенства Футбольной национальной лиги мы потерпели поражение на своём поле, поэтому нужно было реабилитироваться в глазах болельщиков. Прежде всего за счёт огромного желания и командной сплоченности добились этой победы над «Торпедо». У нас достаточно много травмированных, бились и за себя, и за тех, кто не мог принять участие в этом матче. Думаю, это и дало положительный результат», — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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