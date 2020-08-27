Дриусси плакал на носилках, Малком требовал проверки VAR. Фото с матча «Динамо» — «Зенит»
26 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в чемпионате России впервые за последние 11 месяцев.
Автором единственного гола стал защитник «Динамо» Тони Шуньич, открывший счёт на 40-й минуте встречи.
«Динамо», в 5 матчах набрав 10 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (11).
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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