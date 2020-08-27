И. Федотов: не назначить пенальти в ворота «Динамо» за падение Малкома – верное решение

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) после падения форварда гостей Малкома в штрафной бело-голубых.

«Падение Малкома можно сравнить с падением Соболева в игре с «Ротором». Для меня оба эпизода — не одиннадцатиметровые удары. Ничего страшного Каборе не делал: положил руку на руку Малкома. А Малкому стоило показать жёлтую карточку за то, что он показывал телевизор — это проявление неспортивного поведения. Малком указывал судье на его действия. Вдруг, судья малодушный, может, с нервами что-то у него не так. Все же люди разные. Для меня, как для Васильева и даже для Вилкова, это не одиннадцатиметровый удар. Не назначить пенальти в ворота «Динамо» за это падение – верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.