И. Федотов: не назначить пенальти в ворота «Динамо» за падение Малкома – верное решение

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) после падения форварда гостей Малкома в штрафной бело-голубых.
«Падение Малкома можно сравнить с падением Соболева в игре с «Ротором». Для меня оба эпизода — не одиннадцатиметровые удары. Ничего страшного Каборе не делал: положил руку на руку Малкома. А Малкому стоило показать жёлтую карточку за то, что он показывал телевизор — это проявление неспортивного поведения. Малком указывал судье на его действия. Вдруг, судья малодушный, может, с нервами что-то у него не так. Все же люди разные. Для меня, как для Васильева и даже для Вилкова, это не одиннадцатиметровый удар. Не назначить пенальти в ворота «Динамо» за это падение – верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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