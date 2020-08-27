Федотов: Скопинцеву не стоило давать красную. Оздоева со «Спартаком» за такое не удаляли

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Динамо» Игоря Скопинцева в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).
«Скопинцеву не стоило показывать красную карточку. Вспомним момент Оздоева и Айртона в полуфинале Кубка России. Чем эта красная карточка отличается от жёлтой Оздоеву? Абсолютно ничем. Куда попадает Скопинцев? В стопу. Если бы он попал повыше, тогда нужно было показать красную карточку. Не надо никого обвинять, а просто сравнить моменты. И департамент признал, что решение показать жёлтую карточку Оздоеву — верное, потому что нога шла низко, попадая в голеностоп. Где же последовательность? Оздоева в игре со «Спартаком» за такое не удаляли», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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