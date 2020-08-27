Новиков: если стоит задача выйти в финал Кубка, то нам можно его не играть?

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) высказался о задачах московской команды на сезон.

«Раз в неделю просыпаюсь и каждый раз в прессе узнаю о каких-то новых задачах… Страшно представить, что будет через ещё одну неделю, а потом через две… Даже не знаю, какие задачи нам ещё будут поставлены.

Мы прекрасно понимаем, в каком клубе работаем и каких результатов хотим добиться. У нас собраны максималисты: какие бы задачи нам не обозначали, мы сами хотим побеждать и добиваться успеха. Если конкретизировать задачу выхода в финал Кубка, которая появилась в прессе, тогда стоит объяснить: если мы вышли в финал, то нам можно его не играть? Мы задачу выполнили в таком случае? Это несерьёзно. Нужно добиваться успехов в любом турнире.



Мы все довольны, но сил ни у кого не осталось. Игра выдалась эмоциональная, потрачено много сил. Радость есть, но ребята так устали, что сидят в раздевалке и приходят в себя. Нам радоваться некогда, нужно двигаться дальше. Следующая игра в Уфе будет тяжелейшая", — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.