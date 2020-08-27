Арбитр Федотов: вторая жёлтая карточка Барриосу в игре с «Динамо» показана неправильно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со второй жёлтой карточкой, показанной полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).
«Во второй жёлтой карточке Барриосу Васильев не разобрался. Комличенко изначально не хотел играть в мяч, он бежал и смотрел на Барриоса. Игрок «Зенита» всегда смотрел на мяч, а Комличенко шёл в него локтем. Это нарушение в другую сторону, в пользу «Зенита». Комличенко даже не пытался сыграть в мяч. Вторая жёлтая Барриосу была показана неправильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Зенит», в пяти турах набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 16:00 мск.
- 27 августа 2020
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:39
-
00:33
-
00:24
-
00:24
-
00:14
-
00:13
-
00:10
-
00:05
-
00:02
-
00:01
- 26 августа 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:43
-
22:42
-
22:29
-
22:29
-
22:23
-
22:22
-
22:21
-
22:08