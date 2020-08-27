Арбитр Федотов: вторая жёлтая карточка Барриосу в игре с «Динамо» показана неправильно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со второй жёлтой карточкой, показанной полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«Во второй жёлтой карточке Барриосу Васильев не разобрался. Комличенко изначально не хотел играть в мяч, он бежал и смотрел на Барриоса. Игрок «Зенита» всегда смотрел на мяч, а Комличенко шёл в него локтем. Это нарушение в другую сторону, в пользу «Зенита». Комличенко даже не пытался сыграть в мяч. Вторая жёлтая Барриосу была показана неправильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зенит», в пяти турах набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 16:00 мск.