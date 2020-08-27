Арбитр Федотов: «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ротора» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).



«Падение Соболева – это не одиннадцатиметровый удар. Ну, положили на него ручки, ну и что? «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора».



Этот момент надо сравнивать с падением Малкома в матче «Динамо» — «Зенит». Соболев подумал: «Почему Дзюба падает, а мне нельзя»? И решил упасть. Захотел Сухой назначить пенальти, он его и назначил. Поверьте, если бы арбитр не назначил одиннадцатиметровый, VAR бы даже не вмешался. Почему показана жёлтая карточка? Сухой назначил пенальти. Имел ли он основания показать красную? Нет, так как Соболев не владел мячом. Для меня это неправильно назначенный пенальти в ворота «Ротора», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Ариной Лавровой.

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