Новиков: Комличенко не вышел из-за особенностей защитников «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) объяснил, почему выпустил Сильвестра Игбуна вместо Николая Комличенко.
«Комличенко физически готов очень хорошо, в том числе и к матчам сборной. Коля набрал кондиции после болезни и выглядит здорово. Сегодня он не вышел из-за особенностей защитников «Зенита». Мы посчитали, что им будет значительно сложнее играть против Слая. Выбор пал на Игбуна исключительно из тактических моментов», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник «Динамо» Тони Шуньич на 40-й минуте.
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