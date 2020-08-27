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Новиков: Комличенко не вышел из-за особенностей защитников «Зенита»

Новиков: Комличенко не вышел из-за особенностей защитников «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) объяснил, почему выпустил Сильвестра Игбуна вместо Николая Комличенко.

«Комличенко физически готов очень хорошо, в том числе и к матчам сборной. Коля набрал кондиции после болезни и выглядит здорово. Сегодня он не вышел из-за особенностей защитников «Зенита». Мы посчитали, что им будет значительно сложнее играть против Слая. Выбор пал на Игбуна исключительно из тактических моментов», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник «Динамо» Тони Шуньич на 40-й минуте.

«Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями
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