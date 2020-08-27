Новиков: Комличенко не вышел из-за особенностей защитников «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) объяснил, почему выпустил Сильвестра Игбуна вместо Николая Комличенко.

«Комличенко физически готов очень хорошо, в том числе и к матчам сборной. Коля набрал кондиции после болезни и выглядит здорово. Сегодня он не вышел из-за особенностей защитников «Зенита». Мы посчитали, что им будет значительно сложнее играть против Слая. Выбор пал на Игбуна исключительно из тактических моментов», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник «Динамо» Тони Шуньич на 40-й минуте.