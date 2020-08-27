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«Селтик» и «Легия» проиграли в квалификации Лиги чемпионов

«Селтик» и «Легия» проиграли в квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч нидерландская бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом, ассистировали судьи на линиях Харлес Схап и Бас ван Донген.

Счёт был открыт в начале матча — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Давид Шигер. Шотландский клуб восстановил равновесие в начале второго тайма, отличился Райан Кристи. На 75-й минуте победу венграм принёс Токмак Нгуен.

Завершились ещё три матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ЧФР (Румыния) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:2, по пенальти — 5:6

«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр) — 0:2

«Янг Бойз» (Швейцария) — «КИ Клаксвик (Фарерские острова) — 3:1

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Шигер – 7'   1:1 Кристи – 53'   1:2 Нгуен – 75'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 21:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
2 : 2
5 : 6
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Гояк – 14'   1:1 Перейра – 64'   1:2 Кастрати – 78'   2:2 Дебелюх – 90+3'
Удаления: нет / Теофиль-Катерин – 51'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 21:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 2
ДВ
Омония
Никосия, Кипр
0:1 Гомес – 92' (пен)   0:2 Феррейра Дос Сантос – 107'
Удаления: Левчук – 56' / нет
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 21:15 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
3 : 1
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
1:0 Нсаме – 51'   2:0 Сулеймани – 57'   2:1 Йоханнесен – 79'   3:1 Нгамалё – 82'
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