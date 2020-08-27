«Селтик» и «Легия» проиграли в квалификации Лиги чемпионов

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч нидерландская бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом, ассистировали судьи на линиях Харлес Схап и Бас ван Донген.

Счёт был открыт в начале матча — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Давид Шигер. Шотландский клуб восстановил равновесие в начале второго тайма, отличился Райан Кристи. На 75-й минуте победу венграм принёс Токмак Нгуен.

Завершились ещё три матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ЧФР (Румыния) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:2, по пенальти — 5:6

«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр) — 0:2

«Янг Бойз» (Швейцария) — «КИ Клаксвик (Фарерские острова) — 3:1