Андрей Мостовой: «Зенит» создавал моменты, но реализация подвела

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал вызов в сборную России и результат матча с «Динамо» (0:1).

«Вызов в сборную — это, конечно очень приятно. Мечта детства осуществилась. Надеюсь закрепиться в ней и продолжать получать вызовы.

Непросто входить в игру на 15-й минуте, перед этим разминался только до начала матча. Но, в целом, физически — нормально. Не получилось только самого главного — победить. В чем причина грубой игры? Обе команды хотели победить, к тому же это дерби, противостояние двух столиц — Петербурга и Москвы. Не получилось забить в ответ на пропущенный мяч — это ведь самое важное. Создавали моменты, но реализация подвела", — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».