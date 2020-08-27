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Андрей Мостовой: «Зенит» создавал моменты, но реализация подвела

Андрей Мостовой: «Зенит» создавал моменты, но реализация подвела
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал вызов в сборную России и результат матча с «Динамо» (0:1).

«Вызов в сборную — это, конечно очень приятно. Мечта детства осуществилась. Надеюсь закрепиться в ней и продолжать получать вызовы.

Непросто входить в игру на 15-й минуте, перед этим разминался только до начала матча. Но, в целом, физически — нормально. Не получилось только самого главного — победить. В чем причина грубой игры? Обе команды хотели победить, к тому же это дерби, противостояние двух столиц — Петербурга и Москвы. Не получилось забить в ответ на пропущенный мяч — это ведь самое важное. Создавали моменты, но реализация подвела", — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

«Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями
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