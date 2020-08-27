Руководство «Торпедо» выразило полную поддержку Сергею Игнашевичу

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что руководство клуба по-прежнему доверяет главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.

«У руководства клуба полный кредит доверия к Сергею Николаевичу. Можно понять болельщиков, которые кричат ему „уходи“. К сожалению, в „Лужниках“ команда не добивается побед какое-то количество матчей, но со своей стороны могу сказать, что у главного тренера есть полная поддержка по любым вопросам. Поверьте, он тоже сильно переживает по поводу результатов, но тем не менее будем все вместе выкарабкиваться из этой ситуации.



Игнашевич фанатично предан своей тренерской работе. После чёрной полосы должна обязательно наступить белая. Поэтому прошу наших болельщиков, которые в каждой домашней игре оказывают команде сумасшедшую поддержку, даже в сложный период поддержать весь состав команды, помочь в этот неудачный отрезок времени.



В каждой игре присутствует доля какого-то жёсткого невезения: с „Акроном“ пропустили с рикошета от нашего защитника, с „Балтикой“ засчитали гол после спорного судейского решения. Общался со многими людьми из мира судейства, они сказали — такой гол засчитывать нельзя было.



»В матче с «Шинником» пропустили после двух «стандартов», да и в первой игре с этой командой нам тоже забили после ошибки на последней минуте. Команде надо просто этой неприятный период пройти, перетерпеть. Уверен, что всё у «Торпедо» наладится как в игре, так и в плане результата", — приводит слова Ляпина ТАСС.