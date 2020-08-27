Болельщики «Барселоны» устроили акцию протеста перед стадионом «Камп Ноу»

Болельщики «Барселоны» собрались перед клубным стадионом «Камп Ноу» и устроили акцию протеста. Фанаты требовали отставки Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба. Гнев фанатов вызвало известие о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб.

Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб собирается заблокировать возможность разрыва контракта. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова с ним судиться. Контракт форварда с клубом действует до лета 2021 года. Отступные в контракте составляют € 700 млн. Интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».