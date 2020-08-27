Артуро Видаль может перейти в «Интер»

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может стать игроком миланского «Интера», сообщает на своём официальном сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Решение начать переговоры с игроком приняло руководство клуба после совещания с главным тренером Антонио Конте, сейчас «Интер» уже контактирует с его окружением. Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит Видаля в команде.

Артуро Видаль перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. В составе испанского клуба он выиграл чемпионат страны 2019 года, а также Суперкубок 2018 года. В чемпионате Испании сезона-2019/2020 чилиец провёл за «Барселону» 33 матча, забил 8 мячей и получил 4 жёлтые карточки.