Артуро Видаль может перейти в «Интер»
Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может стать игроком миланского «Интера», сообщает на своём официальном сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Решение начать переговоры с игроком приняло руководство клуба после совещания с главным тренером Антонио Конте, сейчас «Интер» уже контактирует с его окружением. Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит Видаля в команде.
Артуро Видаль перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. В составе испанского клуба он выиграл чемпионат страны 2019 года, а также Суперкубок 2018 года. В чемпионате Испании сезона-2019/2020 чилиец провёл за «Барселону» 33 матча, забил 8 мячей и получил 4 жёлтые карточки.
Юрист Суареса: будущее Луиса в «Барсе» зависит от Месси
- 27 августа 2020
-
02:34«Химки» интересуются Рассказовым Эксклюзив
-
02:10
-
01:24
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:39
-
00:33
-
00:24
-
00:24
-
00:14
-
00:13
-
00:10
-
00:05
-
00:02
-
00:01
- 26 августа 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:43
-
22:42
-
22:29
-
22:29
-
22:23
Партнерский контент