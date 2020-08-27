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«Химки» интересуются Рассказовым

«Химки» интересуются Рассказовым
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заинтересованы в защитнике Николае Рассказове и будут пытаться взять его в аренду у «Спартака». При этом сам игрок пока не очень сильно заинтересован в переходе.

22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака». За основную команду клуба игрок выступает с 2018 года. В составе молодёжной команды «Спартака» Рассказов стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В чемпионате России сезона-2019/2020 игрок провёл 20 матчей, забил один гол и получил 4 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше РПЛ Рассказов пока не провёл за «Спартак» ни одного матча.

Главным тренером «Химок», заинтересованных в Рассказове, является бывший тренер молодёжного состава «Спартака» Дмитрий Гунько.

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