Карвахаль: у игроков «Реала» нет времени на дружбу

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал о личных отношениях внутри команды.

«Найти друзей в „Реале“ сложно. Когда я играл в „Байере“, средний возраст игроков был 23 года, и нам, конечно, было просто друг с другом. В „Реале“ у всех своя жизнь, все много работают на тренировках, времени на что-то другое просто нет.

Главный человек в команде — Зинедин Зидан. Его главное достоинство — спокойствие, которое он транслирует на остальных. Он хладнокровен всегда, вне зависимости от того, хорошо у нас идут дела или плохо. И это спокойствие передаётся нам, игрокам. Он доверяет команде, даёт понять каждому, что он может внести свой вклад в результаты, и это приносит его команде успех", — сказал Карвахаль в интервью Esquire.