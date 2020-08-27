MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма

MLS объявила о переносе оставшихся пяти матчей, которые должны были пройти в ночь на 27 августа из-за протестов против расизма.

«Вся футбольная семья высшей лиги опечалена и напугана бессмысленным расстрелом Джейкоба Блейка в Кеноше. Мы продолжаем стоять вместе с чернокожим сообществом, включая наших игроков и сотрудников, и разделяем их боль, гнев и разочарование. Вся футбольная общественность осуждает расизм и всегда выступает за равенство. Но нам необходимо сделать больше, чтобы произошли ощутимые изменения. Высшая футбольная лига приняла решение отложить оставшиеся пять матчей», — говорится в заявлении в «Твиттере».

Ранее НБА отложила матчи плей-офф из-за бойкота команд.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная тем, что полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.