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«Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Алексея Миранчука

«Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Алексея Миранчука
Футбол / Италия 0

«Аталанта» и «Милан» продолжают вести борьбу за российского полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Как сообщает источник, «Аталанта» на данный момент опережает «Милан» в борьбе за россиянина. Ранее сообщалось, что «Аталанта» предложил «Локомотиву» € 10 млн, однако «железнодорожники» не хотят отдавать хавбека меньше чем за € 20 млн.

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.

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