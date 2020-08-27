УЕФА определил состав символической команды сезона Лиги Европы

УЕФА назвал состав символической команды лучших игроков Лиги Европы сезона-2019/2020.

Вратари: Самир Ханданович (Интер), Яссин Буну (Севилья), Ингвар Йонссон (Копенгаген)

Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде (все — Севилья), Стефан де Врей (Интер), Конор Коди (Вулверхэмптон), Джонатан Та (Байер)

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба — Манчестер Юнайтед), Эвер Банега (Севилья), Кай Хаверц (Байер), Тайсон (Шахтер), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — Интер), Фабиан Фрай (Базель)

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Оба — Интер), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг (Все — Севилья)

«Севилья» — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. В решающем матче турнира команда обыграла «Интер». Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. «Севилья» выигрывала трофей в сезонах-2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.