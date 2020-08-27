Василий Березуцкий разобрал игру с молодыми футболистами ЦСКА

ЦСКА приземлился в Москве, поздней ночью команда вернулась с выездного матча с «Краснодаром». Во время полёта новоиспечённый тренер Василий Березуцкий разобрал игровые моменты с молодыми футболистами, сообщают представители красно-синих в своём «твиттере».
26 августа в пятом туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле ЦСКА (1:1). На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «армейцев» Константин Кучаев. Под занавес встречи «быки» ушли от поражения за счёт гола-красавца от Вандерсона. Лучшим игроком встречи стал полузащитник красно-синих Никола Влашич.
Василий Березуцкий официально вошёл в тренерский штаб ЦСКА 7 августа. До этого экс-футболист занимал пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
Просмотреть фото можно в официальном "твиттере" ЦСКА
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