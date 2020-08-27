Жена Новосельцева показала фото футболиста с сыном. Они встретились впервые

Экс-баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото с первой встречи футболиста с сыном.

«Встреча папы и сына. Трудно понять то состояние, которое я переживала, и тот путь, который я проходила и прохожу до сих пор. Но всё, что я делаю, делаю для счастья моего сына! Нет ничего важнее его! Только так он будет сильным, счастливым и защищённым! Боже, как я хочу, чтоб в этой жизни тебя ничего не тянуло ко дну, чтоб ты мог во всю мощь расправить крылья и парить! Я готова подарить тебе всю любовь этого мира, главное, чтоб ты сумел её принять», — написала Кейру.

Посмотреть фотографии можно на странице Катерины Кейру в "Инстаграме".