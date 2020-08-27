«Зенит» в «Твиттере» — о «Динамо»: сборная России по регби взяла три очка на «ВТБ Арене»

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» подшутила над московским «Динамо» после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).
«Сборная России по регби взяла три очка на „ВТБ Арене“, — говорится в сообщении.
Петербургский клуб намекнул на грубую игру соперника: в матче футболисты «Динамо» заработали семь жёлтых и одну красную карточку. На 83-й минуте матча «Зенит» также остался вдесятером.
Единственный гол в матче забил защитник «Динамо» Тони Шуньич на 40-й минуте. Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил серьёзное повреждение — На 15-й минуте аргентинца унесли с поля на носилках.
«Динамо», в 5 матчах набрав 10 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (11).
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