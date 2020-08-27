Хван Ин Бом: я уже чувствую себя как дома в «Рубине»

Южнокорейский центральный полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом поделился эмоциями от матча с «Уфой» (3:0). Футболист вышел на поле на 46-й минуте и забил победный мяч.



«Я по-настоящему счастлив. Всегда приятно забивать голы. Особенно если учесть, что я приехал в Казань всего неделю назад. Мы выиграли два матча подряд. Впереди ещё много матчей, и я надеюсь, мы будем побеждать снова и снова.



Голы – это не самое важное для меня. И если я не забью, а команда победит, это не сделает меня менее счастливым. Для меня всегда на первом месте команда, а уже потом личные достижения. Но я не буду отрицать, что испытал удовольствие от забитого гола.



Команда меня по-настоящему впечатлила. Я уже чувствую себя здесь как дома. Поддержка коллектива просто великолепна, и я буду делать всё для того, чтобы наша команда побеждала.



Честно, это невероятно! Моя сборная обыграла тут Германию два года назад. Сегодня я забил на этом стадионе, и мы победили. Перед матчем я очень ждал этой игры и очень надеюсь, что мы всегда будем здесь побеждать!



Я думаю, мне повезло с голом. Я попал по этому непростому мячу. Хочу сказать спасибо партнёрам, потому что ребята проделали огромную работу в первом тайме. Они вымотали соперника в прямом смысле. И когда я вышел во втором тайме, мне было проще двигаться и находить пространство на поле. Ещё раз большое спасибо партнёрам» — цитирует Хван Ин Бома пресс-служба «Рубина».

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