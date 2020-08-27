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Сборная России сыграет в обновлённой форме уже 3 сентября в матче Лиги наций

Сборная России сыграет в обновлённой форме уже 3 сентября в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная России выступит в Лиге наций в обновлённой форме к Евро-2020, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на директора по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилла Мельникова.

По данным источника, подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в обновлённых комплектах уже 3 сентября, в домашнем матче со сборной Сербии.

Финальный турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. По регламенту каждая сборная должна иметь два комплекта формы. Гостевой вариант национальная команда России представит позднее.

Матч со сборной Сербии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра со сборной Венгрии — 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Представлена обновлённая форма сборной России к Евро-2020
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