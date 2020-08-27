«Манчестер Сити» представил необычный третий комплект формы на сезон-2020/2021
«Манчестер Сити» представил необычный третий комплект формы на сезон-2020/2021.
Посмотреть фотографии можно на странице «Манчестер Сити» в "Твиттере".
Комплект был вдохновлён музыкальным стилем брит-поп, который был особенно популярен в Англии в 1960-х и 1990-х годах. Форма выполнена в светло-розовом цвете и украшена характерным цветочным узором.
В матче 1-го тура сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» предстояла встреча с «Астон Виллой» 12 сентября, однако матч был перенесён, так как «горожане» поздно завершили выступление в еврокубках.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а выступление в Лиге чемпионов завершили в четвертьфинале турнира, уступив французскому «Лиону» (1:3).
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