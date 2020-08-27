Комличенко прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, вышедший на замену в матче с «Зенитом», поделился впечатлениями от победы. 26 августа в пятом туре Российской-Премьер Лиги бело-голубые оказались сильнее соперника, выиграв со счётом 1:0.

«Надо было как следует поработать на команду. Мы выигрывали, соперник оказывал серьёзное давление, поэтому понятно, что нужно было постараться цепляться за мячи, зарабатывать фолы, чтобы дать возможность подышать нашим защитникам. В общем, помочь сохранить победный счёт. В принципе всё так и получилось, хотя было непросто. Но раз выиграли, значит, все справились с задачей. Поздравляю всех, кто переживал за «Динамо» в этот вечер», — рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.