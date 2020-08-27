Итальянские клубы просят отложить старт сезона-2020/2021 в Серии А

Итальянские клубы просят руководство Серии А отложить начало сезона-2020/2021, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Corriere della Sera. Турнир должен стартовать 19 сентября.

По данным источника, речь идёт о переносе первого тура на одну неделю. Сообщается, что активнее остальных за перенос выступает миланский «Интер». Клуб пока не направлял официальный запрос руководству лиги. «Интер» хочет ознакомиться с позицией других команд, однако в любом случае будет настаивать на переносе.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус». Обе команды недавно завершили выступление в еврокубках: «Интер» добрался до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (2:3), а «Ювентус» не сумел одолеть «Лион» в 1/8 финала Лиги чемпионов.