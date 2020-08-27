«Дагестанский футбол нуждается в героях». Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с Шапи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«Удачи тебе, брат, в твоей нелёгкой профессии. Тренируйся больше всех, дагестанский футбол нуждается в героях на футбольных полях», — написал Нурмагомедов.

Посмотреть фотографию можно на странице Хабиба Нурмагомедова в "Инстаграме".

20-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Росси, стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).