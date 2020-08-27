Халк в «Инстаграме» процитировал Льва Толстого

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк разместил в социальной сети «Инстаграм» новый пост с игровыми фотографиями. В качестве подписи футболист использовал крылатую фразу Льва Николаевича Толстого.
«Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Толстой», — написал Халк в своём «инстаграме».
Бразильский футболист провёл много времени в России – с 2012 по 2016 год он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга. За четыре сезона нападающий провёл 97 матчей, забив 56 голов. Халк неоднократно отмечал, что хотел бы вернуться в «Зенит».
В сезоне-2020/2021 бразильский форвард провёл за «Шанхай СИПГ» пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Халк носит капитанскую повязку китайского клуба.
Просмотреть фото можно в «инстаграме» Халка
- 27 августа 2020
-
13:26
-
13:22
-
13:08
-
12:59
-
12:44
-
12:41
-
12:33
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:38
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
10:52
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:37
-
07:56
-
07:36
-
06:27
-
06:12
-
04:56
-
03:33