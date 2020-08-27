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Халк в «Инстаграме» процитировал Льва Толстого

Халк в «Инстаграме» процитировал Льва Толстого
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк разместил в социальной сети «Инстаграм» новый пост с игровыми фотографиями. В качестве подписи футболист использовал крылатую фразу Льва Николаевича Толстого.

«Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Толстой», — написал Халк в своём «инстаграме».

Бразильский футболист провёл много времени в России – с 2012 по 2016 год он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга. За четыре сезона нападающий провёл 97 матчей, забив 56 голов. Халк неоднократно отмечал, что хотел бы вернуться в «Зенит».

В сезоне-2020/2021 бразильский форвард провёл за «Шанхай СИПГ» пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Халк носит капитанскую повязку китайского клуба.

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Халка

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