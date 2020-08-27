Дочь Федуна — на третьем месте в списке 25 богатейших женщин России по версии Forbes

Дочь президента «Спартака» Леонида Федуна вошла в рейтинг 25 самых богатых женщин России. Екатерина Федун расположилась на третьей строчке, а её состояние оценивается в $ 700 млн, сообщает Forbes.
Дочь миллиардера попала в рейтинг впервые. В октябре 2018 года Леонид Федун передал своим детям около 2% акций нефтяной компании «Лукойл». На данный момент такой пакет оценивается в € 1 млрд. Екатерина Федун опередила Елену Рыболовлеву, Лилию Ротенберг, Ирину Абрамович и Марию Шарапову. В качестве основного источника дохода указаны инвестиции.
На первом месте рейтинга — Елена Батурина ($ 1,3 млрд).
Леонид Федун является президентом «Спартака» с 2004 года, когда он приобрёл контрольный пакет акций клуба. 26 августа в пятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Ротор» (1:0) и вышли на второе место в турнирной таблице.
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