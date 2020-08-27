Шапи — Нурмагомедову: дай Аллах тебе лёгкой победы в предстоящем бою, брат

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями после встречи с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Дай Аллах тебе лёгкой победы в предстоящем бою, брат, и спасибо за советы», — написал Шапи на своей странице в "Инстаграме".

24 октября Нурмагомедову предстоит бой с американцем Джастином Гэтжи.

20-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Росси, стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1). 30 августа краснодарскому клубу предстоит встреча с «Ростовом».