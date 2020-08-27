«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен может перейти в стан московского «Спартака». Красно-белые внимательно следят за французом, но пока что не делали предложений, способных удовлетворить клуб и футболиста, сообщает Telefoot.



Летом «Ницца» выставила игрока на продажу. Помимо «Спартака» на французского полузащитника претендуют «Бордо», «Страсбург» и «Верона». Последние попытались заполучить футболиста в аренду, но получили решительный отказ. «Ницца» рассматривает только вариант с продажей Сиприена.



В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 24 раза, забив восемь мячей (шесть с пенальти) и отдав три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского полузащитника в € 14,5 млн.

Источник: «Спартак» согласовал трансфер защитника сборной Нидерландов