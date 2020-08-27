Райола: Ибрагимович не подписывал новый контракт с «Миланом»

Мино Райола, агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на своей странице в «Твиттере» сообщил, что форвард не продлевал контракт «россонерри». Сообщалось, что «Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем до 2021 года.

«Ибрагимович не подписывал новый контракт с „Миланом“, — говорится в сообщении.

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».