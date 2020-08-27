Райола: Ибрагимович не подписывал новый контракт с «Миланом»

Мино Райола, агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на своей странице в «Твиттере» сообщил, что форвард не продлевал контракт «россонерри». Сообщалось, что «Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем до 2021 года.
«Ибрагимович не подписывал новый контракт с „Миланом“, — говорится в сообщении.
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».
- 27 августа 2020
-
14:55
-
14:42
-
14:16
-
14:07
-
13:54
-
13:48
-
13:26
-
13:22
-
13:08
-
12:59
-
12:44
-
12:41
-
12:33
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:38
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
10:52
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:37