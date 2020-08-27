Джикия и Влашич попали в символическую сборную тура

26 августа завершился пятый тур Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал WhoScored назвал имена лучших футболистов – в список попали защитник «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Наибольшее представительство в символической сборной получили «армейцы» (Константин Кучаев, Никола Влашич) и тульский Арсенал (Роберт Бауэр, Кингз Кангва). ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Краснодаром» (1:1), а «пушкари» разошлись миром с Химками (1:1).
Лучшую оценку (8,9) получил центральный защитник «Динамо» Тони Шуньич. 26 августа бело-голубые в родных стенах переиграли «Зенит». Босниец впервые за сезон-2020/2021 появился на поле, провёл 90 минут и забил победный мяч. Гол позволил «Динамо» прервать серию «Зенита» без поражений в РПЛ, которая длилась 11 месяцев.
- 27 августа 2020
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