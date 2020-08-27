Приговор Гарри Магуайру отменён после обжалования

Судебный приговор капитану «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.
«Апелляция была подана сегодня утром командой юристов Гарри. В соответствии с греческим судебным процессом, подача апелляции аннулирует решение суда и обвинительный приговор.
Апелляция была принята, дело будет полностью пересмотрено в более высокой судебной инстанции. Это значит, что у Гарри отсутствует судимость, и он снова признан невиновным, пока не будет доказано обратное.
В соответствии с этим, на него не наложен запрет на международные перемещения», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед», опубликованном Sky Sports.
Во время отпуска футболист и его брат были арестованы за драку. Суд на острове Сирос признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки. Гарри был условно приговорён к 21 месяцу условного заключения.
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