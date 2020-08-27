Рекордсмен по количеству матчей в английской Премьер-лиге завершил карьеру

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Гарет Барри официально объявил о решении завершить футбольную карьеру, сообщает Sky Sports. Последним клубом англичанина стал «Вест Бромвич Альбион», за который он выступал с сезона-2017/2018.



За свою карьеру футболист успел поиграть во многих клубах английской Премьер-лиги – «Астон Вилле», «Эвертоне», «Манчестер Сити». Дольше всего полузащитник выступал в составе «львов» (с 1998 по 2009 год). Игрок установил уникальное достижение, сыграв 653 матча в английской Премьер-лиге.



39-летний полузащитник вызывался в сборную Англии, за которую он провёл 53 встречи и забил 3 гола. В послужном списке Барри значится победа в Кубке Англии (2011), чемпионате Англии (2011/2012), а также награда лучшему игроку сезона (2006/2007).

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