У Поля Погба обнаружен коронавирус

У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба обнаружен коронавирус, сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции.

Сообщается, что в составе сборной Франции полузащитника заменит 17-летний хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинжа.

В сентябрьских матчах Лиги наций сборной Франции предстоит встреча с национальными командами Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.

В минувшем сезоне Погба провёл 16 матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.