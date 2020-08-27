У Поля Погба обнаружен коронавирус
У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба обнаружен коронавирус, сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции.
Сообщается, что в составе сборной Франции полузащитника заменит 17-летний хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинжа.
В сентябрьских матчах Лиги наций сборной Франции предстоит встреча с национальными командами Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.
В минувшем сезоне Погба провёл 16 матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.
Берг и Олссон вызваны в сборную Швеции на матчи Лиги наций, Ларссон не попал в заявку
- 27 августа 2020
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