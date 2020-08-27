Н'Домбеле пропустит матчи сборной Франции из-за COVID-19
Опорный полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле прошёл тест на COVID-19, который показал положительный результат. Теперь футболист будет помещён на двухнедельный карантин, поэтому пропустит предстоящие матчи сборной Франции в Лиге наций, сообщает L’Équipe.
Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам в последнее время постоянно вызывает полузащитника в национальную команду. Н'Домбеле сыграл за сборную шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Дебют 23-летнего игрока состоялся 11 октября 2018 года в матче с Исландией (2:2).
Французский футболист пропустит предстоящие матчи сборной с командами Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября). Помимо этих сборных в группе выступает и Португалия.
Дешам: единственный матч, который мы должны выиграть, — это матч с коронавирусом
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