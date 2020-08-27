«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с «Зенитом»

Александр Удальцов, начальник команды московского «Динамо», рассказал, что клуб обратился в Российский футбольный союз по поводу удаления защитника Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

«Сегодня днём мы обратились в КДК и Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с «Зенитом». Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде жёлтой карточки – абсолютно верное.



Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шёл в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы, и не нанёс большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста.



Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала жёлтую карточку верным решением. Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.