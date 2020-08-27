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Кучаев: над Гайчем и Дивеевым поначалу прикалывались — мол, братишки

Кучаев: над Гайчем и Дивеевым поначалу прикалывались — мол, братишки
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как в команде проходит адаптация новичков.

«Новички потихоньку вливаются. Пока у нас только Адольфо Гайч более-менее длительный срок в команде. Остальные только две-три тренировки провели. График плотный, игр много – тренируемся не так часто, как раньше. Но постепенно адаптируемся. Помогает то, что в команде есть люди, с которыми те же Гайч и Фукс могут поговорить на одном языке. Мы тоже по мере сил стараемся помочь иностранцам. Так что всё будет нормально.

Первые дня два-три поприкалывались над Гайчем и Дивеевым: мол, братишка приехал. Шутили, что теперь важно не перепутать – не отправить Дивеева в нападение, а Гайча – в защиту», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Кучаевым читайте на «Чемпионате».

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