РЖД: у совета директоров «Локомотива» нет оснований для освобождения Кикнадзе от должности

В департаменте социального развития ОАО «РЖД» ответили на письмо фаната «Локомотива», отправленное после встречи руководства и футболистов клуба с болельщиками.



«В ответ на ваше обращение, поступившее на корпоративный портал ОАО „РЖД“ по вопросу ФК „Локомотив“, сообщаем следующее. Главными целями деятельности ОАО „РЖД“ являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом. Как социально ответственная компания, ОАО „РЖД“ поддерживает профессиональный спорт, осуществляя финансирование ведущих российских клубов выступающих под брендом „Локомотив“, по наиболее популярным видам спорта. В футболе таким клубом является ФК „Локомотив“, который неразрывно связан с брендом „РЖД“ и холдингом в целом. Состав ФК „Локомотив“ укомплектован высококвалифицированными футболистами, для которых созданы все условия, необходимые для качественной подготовки к играм и достижению высоких результатов.



Учитывая, что по итогам прошедшего чемпионата России по футболу ФК „Локомотив“ стал серебряным призёром и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, у совета директоров клуба нет оснований для освобождения генерального директора Кикнадзе В.А. от занимаемой должности. В жизни любого клуба происходят изменения, которые по-разному воспринимаются командой и преданными болельщиками. В настоящее время клуб развивается согласно стратегии АО „ФК “Локомотив» на 2020-2023 года. По интересующим вопросам, связанным с деятельностью футбольного клуба «Локомотив», просим вас обращаться непосредственно в клуб", — говорится в письме, опубликованном в группе объединения фанатов «Локомотива» UnitedSouth во «ВКонтакте».

Фото: Объединение фанатов «Локомотива» UnitedSouth