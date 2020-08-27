Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

УЕФА по итогам голосования болельщиков назвал пять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Первое место занял мяч нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Лионом» (2:1) в 1/8 финала. На второй строчке — гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» (2:1) во встрече групповой стадии.
В пятёрку лучших голов также попали мяч полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо «Атлетико» (2:2), гол форварда «Барселоны» Луиса Суареса «Интеру» (2:1) и гол хавбека «Баварии» Сержа Гнабри в ворота «Лиона» (3:0).
Видео лучших голов можно посмотреть в «твиттере» УЕФА. Права на ролик принадлежат УЕФА.
Мяч, забитый в ворота московского ЦСКА нападающим болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, ранее был признан УЕФА самым красивым голом минувшего сезона в Лиге Европы.
- 27 августа 2020
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