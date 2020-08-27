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Пепе Рейна стал игроком «Лацио»

Пепе Рейна стал игроком «Лацио»
Футбол / Италия 0

Римский «Лацио» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с голкипером Пепе Рейной. Детали соглашения не сообщаются.

На старте сезона-2019/2020 Рейна принял участие в 3 матчах за «Милан», пропустив 3 мяча и получив красную карточку. Испанский голкипер проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме, после чего отправился в аренду в «Астон Виллу». Испанский вратарь принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота «Астон Виллы» в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Рейна может перейти в «Валенсию». Римский «Лацио» станет для 37-летнего испанского голкипера третьим клубом в итальянском чемпионате — ранее он выступал в составе «Наполи» и «Милана».

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