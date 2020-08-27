Пепе Рейна стал игроком «Лацио»
Римский «Лацио» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с голкипером Пепе Рейной. Детали соглашения не сообщаются.
На старте сезона-2019/2020 Рейна принял участие в 3 матчах за «Милан», пропустив 3 мяча и получив красную карточку. Испанский голкипер проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме, после чего отправился в аренду в «Астон Виллу». Испанский вратарь принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота «Астон Виллы» в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Рейна может перейти в «Валенсию». Римский «Лацио» станет для 37-летнего испанского голкипера третьим клубом в итальянском чемпионате — ранее он выступал в составе «Наполи» и «Милана».
Пепе Рейна проходит медицинское обследование в «Лацио»
- 27 августа 2020
-
17:53
-
17:49
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:32
-
16:16
-
15:57
-
15:49
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:42
-
14:16
-
14:07
-
13:54
-
13:48
-
13:26
-
13:22
-
13:08
-
12:59
-
12:44
-
12:41
-
12:33
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:38
-
11:16
-
11:16
Партнерский контент