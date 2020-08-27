Руни: трансфер Тьяго Алькантары в «Ливерпуль» лучше, чем переход Месси в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал возможный переход полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары в «Ливерпуль».



«Думаю, чемпионом Англии станет „Манчестер Сити“ или „Ливерпуль“. „Челси“ совершил несколько хороших трансферов. У игроков „Манчестер Юнайтед“ есть потенциал, но думаю, что им надо подождать ещё год. Возможно, и „Челси“ понадобится год, чтобы собрать всех футболистов воедино.



Поэтому я предполагаю, что трофей будет разыгран между „Манчестер Сити“ и „Ливерпулем“. Если „Ливерпуль“ приобретёт Тьяго Алькантару из „Баварии“, красные возьмут трофей. Этот трансфер лучше, чем потенциальный переход Месси в „Манчестер Сити“, — приводит слова Руни talkSPORT.

«Ливерпуль» не хочет платить «Баварии» за Тьяго Алькантару € 30 млн